Nucleare, Biden avverte l'Iran: 'Non accetteremo che Teheran abbia l'atomica, siamo pronti a tutto' (Di giovedì 14 luglio 2022) Durante la sua visita in Israele, il presidente Usa Joe Biden è tornato a parlare della questione Nucleare in Iran, alzando il tiro verso Teheran. Gli Usa non permetteranno all'Iran di avere armi ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022) Durante la sua visita in Israele, il presidente Usa Joeè tornato a parlare della questionein, alzando il tiro verso. Gli Usa non permetteranno all'di avere armi ...

