Non solo Dybala | il Napoli vuole un' altra punta | tifosi in fermento

(Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilavrebbe chiesto al club gialloblù il prestito del Cholito con obbligo di riscatto. Non si conoscono ancora nel dettaglio le cifre della ...

Pubblicità

è maicalcio, almeno per lui. César Luis Menotti, il leggendario Flaco che portò la prima Coppa del Mondo nell'Argentina dei generali, a 83 anni accende ancora idee come faceva con le amate ...Fede e laicità si sono messe ancheteoreticamente a confronto che nemmeno il compromesso storico. Ilcredente, cheprende appunti eregistra la voce pietrina, interroga "il" credente ...Partito il tavolo sul distretto dell’innovazione, obiettivo che sarà tra i più importanti per il percorso dell’amministrazione comunale nei prossimi 5 anni. Con una consultazione allargata a partner p ...