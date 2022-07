"Non ho più guardato", indiscrezioni: perché è scattato il panico al muretto Ferrari (Di giovedì 14 luglio 2022) Una doppietta quasi certa come a Silverstone, prima che, nel finale del GP d'Austria, il motore della Ferrari F1-75 di Carlos Sainz scoppiasse, andando a fuoco, e arrivare per Charles Leclerc il problema all'acceleratore a marce basse. Tanto che il monegasco, negli ultimi giri di gara, ha mandato preoccupanti segnali via radio ai suoi. Alla fine, per fortuna, il numero 16 è riuscito a tagliare da prima la linea del traguardo, mentre Max Verstappen con la Red Bull RB18 recuperava piano piano terreno negli ultimi metri. Leclerc, una volta ufficializzato il primo posto, ha così scattare la gioia del Cavallino e dei suoi tifosi, liberando dalla tensione anche Mattia Binotto, che ha ammesso dopo la gara di non aver guardato gli ultimi giri. Binotto: “Ero troppo nervoso per guardare gli ultimi giri” “Devo ammettere che ero molto nervoso — ha detto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Una doppietta quasi certa come a Silverstone, prima che, nel finale del GP d'Austria, il motore dellaF1-75 di Carlos Sainz scoppiasse, andando a fuoco, e arrivare per Charles Leclerc il problema all'acceleratore a marce basse. Tanto che il monegasco, negli ultimi giri di gara, ha mandato preoccupanti segnali via radio ai suoi. Alla fine, per fortuna, il numero 16 è riuscito a tagliare da prima la linea del traguardo, mentre Max Verstappen con la Red Bull RB18 recuperava piano piano terreno negli ultimi metri. Leclerc, una volta ufficializzato il primo posto, ha così scattare la gioia del Cavallino e dei suoi tifosi, liberando dalla tensione anche Mattia Binotto, che ha ammesso dopo la gara di non avergli ultimi giri. Binotto: “Ero troppo nervoso per guardare gli ultimi giri” “Devo ammettere che ero molto nervoso — ha detto il ...

