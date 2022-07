No | vi prego | Mattarella nel panico | la frase rubata che spiega tutto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) Crisi di governo, ci siamo. Dopo settimane di minacce, strappi e retromarce, ecco che nel peggior momento possibile che chiunque potesse immaginare - guerra, Covid, crisi dell'euro, recessione, prezzi alle stelle - Giuseppe Conte pensa bene di spingere il M5s fuori dall'esecutivo. Si profila una nuova crisi estiva, a tre anni dalla cosiddetta crisi del Papeete, in quel caso aperta da Matteo Salvini. In un contesto diverso e con ragioni diverse. E sopratcomprensibili. Ma tant'è, come detto: ci siamo.sembra apparecchiato. I grillini usciranno dall'aula al momento del voto di fiducia sul dl Aiuti e così Draghi, come annunciato con chiarezza, salirà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. E poi il resto della storia è da scrivere: Sergiole accetterà? Oppure imporrà al premier una verifica in aula, ...