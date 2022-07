No! Il premio Nobel Carlo Rubbia non ha «smontato la bufala dei cambiamenti climatici» al Senato (Di giovedì 14 luglio 2022) Su Facebook circola il video di un intervento al Senato del 2014 del premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia, dal 2013 Senatore a vita. Il discorso dell’accademico viene ripreso come prova a sostegno del negazionismo del cambiamento climatico, anche se lo scienziato non lo sostiene. Per chi ha fretta Sì, Rubbia ha veramente pronunciato il discorso al Senato. No, il fisico non «smonta la bufala dei cambiamenti climatici», anche se alcuni passaggi, considerati senza contesto, potrebbero dare quest’impressione. Analisi Di seguito uno dei post che condivide il video. Nella descrizione si legge: «Carlo Rubbia, Nobel per la fisica, smonta la ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Su Facebook circola il video di un intervento aldel 2014 delper la fisica, dal 2013re a vita. Il discorso dell’accademico viene ripreso come prova a sostegno del negazionismo del cambiamento climatico, anche se lo scienziato non lo sostiene. Per chi ha fretta Sì,ha veramente pronunciato il discorso al. No, il fisico non «smonta ladei», anche se alcuni passaggi, considerati senza contesto, potrebbero dare quest’impressione. Analisi Di seguito uno dei post che condivide il video. Nella descrizione si legge: «per la fisica, smonta la ...

Pubblicità

malinca73 : RT @OpenFactCheck: No! Il premio Nobel Carlo Rubbia non ha «smontato la bufala dei cambiamenti climatici» al Senato - Deanna_TK : RT @DavidPuente: No! Il premio Nobel Carlo Rubbia non ha «smontato la bufala dei cambiamenti climatici» al Senato - lpiro60 : RT @crasicap: L'articolo non è privo di pregi, ma no, @TBoeri: la #cittadinanza non è un premio. È un diritto, negato o riconosciuto. Non u… - OpenFactCheck : No! Il premio Nobel Carlo Rubbia non ha «smontato la bufala dei cambiamenti climatici» al Senato - DavidPuente : No! Il premio Nobel Carlo Rubbia non ha «smontato la bufala dei cambiamenti climatici» al Senato -