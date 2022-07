No alla fiducia al Governo, i 5 Stelle usciranno oggi dall’Aula al Senato (Di giovedì 14 luglio 2022) No alla fiducia al Governo. Come volevasi dimostrare: il Movimento cinque Stelle ha deciso di tenere il punto sul decreto Aiuti e, più in generale, sull’azione dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Nessun passo indietro né tantomeno di lato: oggi a Palazzo Madama i pentastellati si asterranno dal voto di fiducia, in assoluta “coerenza e linearità” come ha spiegato ieri in tarda sera lo stesso Giuseppe Conte intervenendo in assemblea congiunta con deputati e Senatori M5S, con l’atteggiamento avuto alla Camera. L’unica differenza, se si vuole, è procedurale: mentre a Montecitorio sono previste due votazioni distinte per la fiducia e poi per il provvedimento su cui è posta la fiducia, al Senato invece è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) Noal. Come volevasi dimostrare: il Movimento cinqueha deciso di tenere il punto sul decreto Aiuti e, più in generale, sull’azione dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Nessun passo indietro né tantomeno di lato:a Palazzo Madama i pentastellati si asterranno dal voto di, in assoluta “coerenza e linearità” come ha spiegato ieri in tarda sera lo stesso Giuseppe Conte intervenendo in assemblea congiunta con deputati eri M5S, con l’atteggiamento avutoCamera. L’unica differenza, se si vuole, è procedurale: mentre a Montecitorio sono previste due votazioni distinte per lae poi per il provvedimento su cui è posta la, alinvece è ...

