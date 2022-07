Nicola Gratteri candidato al Csm? Ecco perché le correnti tremano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 luglio 2022)al? Il 24 settembre non è lontano e il Consiglio superiore della magistratura si prepara al rinnovo dei suoi membri nella fase più delicata della politica (che traballa in un governo sostenuto con accanimento terapeutico) e della magistratura ancora provata dallo scandalo Palamara (che, non è un caso, si prepara per scendere in politica). Il procuratore di Catanzaro,, sta pensando a una candidatura alDovrebbe essere l’elezione della rigenerazione di una magistratura sfibrata dallee minata nella credibilità. Era febbraio quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella disse “nell’inviare un saluto alle nostre Magistrature – elemento fondamentale del sistema costituzionale e della vita ...