Netflix, cambia il cast di un’attesissima serie: si ritira l’attore protagonista (Di giovedì 14 luglio 2022) In queste ore Netflix ha dovuto modificare il cast di una delle serie più attese sulla piattaforma. Infatti l’attore protagonista si è ritirato. Netflix ha scelto di modificare il cast di una delle serie più attese sulla piattaforma di streaming video a causa del ritiro dell’attore protagonista. Andiamo a vedere la decisione del colosso mondiale L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) In queste oreha dovuto modificare ildi una dellepiù attese sulla piattaforma. Infattisi èto.ha scelto di modificare ildi una dellepiù attese sulla piattaforma di streaming video a causa del ritiro del. Andiamo a vedere la decisione del colosso mondiale L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CommentatoreDi : @lookandlove Lui organizza la trasferta in Albania in aerei diversi, a Roma si fa lasciare da un amico in un parche… - timeisdanciing : L’obiettivo di oggi è capire se joseph quinn è del 93 o 94 perché scusate ma la luna cambia!!! Netflix dice che è d… - GiornalismoI : Anteprime Netflix: questa settimana la serie horror che stavi aspettando, un documentario sugli effetti delle drogh… - leocoslovich : @i_buona Io quest’anno ho fatto Tim Vision e per 20€ avevi DAZN, champions di infinity+, I’intrattenimento di Tim e… - zazoomblog : Netflix ecco i codici segreti che sicuramente non conosci; così cambia tutto - #Netflix #codici #segreti… -