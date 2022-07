Nel giorno della fiducia (?) al Senato, il sito di Palazzo Madama è di nuovo giù (Di giovedì 14 luglio 2022) Una coincidenza? Il sito del Senato è di nuovo down, proprio nel giorno in cui dovrebbe votarsi la fiducia sul dl Aiuti che potrebbe determinare ufficialmente l’apertura di una crisi di governo. In queste ore non è ancora chiaro se il voto di fiducia verrà richiesto o se, invece, si procederà a una votazione normale con il conseguente ritiro degli emendamenti del M5S e la votazione punto per punto con la possibilità, da parte dei pentastellati, di astenersi sul termovalorizzatore di Roma. Una soluzione a cui starebbe lavorando il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico d’Incà e che potrebbe evitare la salita di Mario Draghi al Quirinale. Ma gli aggiornamenti sulla seduta di oggi dal sito ufficiale del Senato non sono disponibili: il portale ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 luglio 2022) Una coincidenza? Ildelè didown, proprio nelin cui dovrebbe votarsi lasul dl Aiuti che potrebbe determinare ufficialmente l’apertura di una crisi di governo. In queste ore non è ancora chiaro se il voto diverrà richiesto o se, invece, si procederà a una votazione normale con il conseguente ritiro degli emendamenti del M5S e la votazione punto per punto con la possibilità, da parte dei pentastellati, di astenersi sul termovalorizzatore di Roma. Una soluzione a cui starebbe lavorando il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico d’Incà e che potrebbe evitare la salita di Mario Draghi al Quirinale. Ma gli aggiornamenti sulla seduta di oggi dalufficiale delnon sono disponibili: il portale ...

Pubblicità

teatrolafenice : È il giorno anche di Marc Chagall che nasceva oggi a Lëzna nel 1887 pittore e anche lui come tutti gli artisti 'na… - juventusfc : #OnThisDay, nel 2001, Pavel Nedved diventava un giocatore della Juventus ??? Da quel giorno 327 presenze e 65 gol.… - marattin : Nello spazio liberale da qualche giorno si utilizzano toni diversi. Vediamo di proseguire così per qualche settiman… - __Giul : Comunque noi abbiamo passato le pene dell'inferno ma non oso pensare a chi deve arredare/ristrutturare adesso: mi d… - _SiGonfiaLaRete : ??Sesto giorno di ritiro a Dimaro: arriva De Laurentiis, amichevole nel pomeriggio -