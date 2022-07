Napoli | tesoretto Koulibaly | subito due attaccanti La situazione

(Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato: con la cessione di, gli azzurri potrebbero affondare il colpo per dueCon la cessione dial Chelsea, ilincassa circa 51 milioni: 40 del cartellino del difensore e 11 risparmiati dall’ingaggio del calciatore. Una cifra importante che permetterà agli azzurri di sbloccare il calciomercato. E secondo quanto riportato da Il Mattino, il club partenopeo userà quelper portare all’ombra due talenti da tempo nel mirino della società: ovvero Deulofeu e il giovane attaccante Broja. Poi si penserà a sostituirecon Kim e Acerbi sempre in lista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

ilnapolionline : RT @ilnapolionline: E. Fedele, opinionista: 'Il Napoli avrà un tesoretto, che può dividere e prendere i soldi' - - Fantacalcio : Calciomercato Napoli: tesoretto da 50 milioni, ecco i colpi - franser_real : RT @capuanogio: Il dopo #Koulibaly consegna ad #ADL un tesoretto da 50 milioni tra soldi incassati dal #Chelsea e stipendio risparmiato. Il… - Diego31883 : RT @capuanogio: Il dopo #Koulibaly consegna ad #ADL un tesoretto da 50 milioni tra soldi incassati dal #Chelsea e stipendio risparmiato. Il… - ilnapolionline : E. Fedele, opinionista: 'Il Napoli avrà un tesoretto, che può dividere e prendere i soldi' - -

Calciomercato: con la cessione di Koulibaly, gli azzurri potrebbero affondare il colpo per due attaccanti Con la cessione di Koulibaly al Chelsea, ilincassa circa 51 milioni: 40 del cartellino del difensore e 11 risparmiati dall'ingaggio del calciatore. Una cifra importante che permetterà agli azzurri di sbloccare il calciomercato. E ...... invece, De Laurentiis e i suoi avrebbero stabilito l'offerta e sbloccato quelche ... L'offerta del. Ora che la Roma sembrerebbe intenzionata ad agire, c'è unpronto a rilanciare ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Napoli fa sul serio ed ha riportare la notizia è stato il Corriere della Sera, l’offerta sarebbe già stata recapitata e se venissero confermate le cifre l’impressione è che il matrimonio si farà, ...