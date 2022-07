Napoli sogna Dybala: l’offerta di Adl, la chiamata di Spalletti e l’attrazione di giocare al ‘Maradona’ (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPaulo Dybala è entrato fortemente nel mirino del Napoli. L’attaccante argentino è svincolato dopo 7 anni alla Juventus ed è in cerca di una squadra in grado di dargli un posto da titolare e un ingaggio adeguato. La volontà del giocatore è di restare in Italia e ci sono diverse big pronte a portarlo in rosa. Tra queste si è aggiunta la formazione partenopea. Il club di De Laurentiis lo avrebbe scelto per sopperire alle mancanze di Insigne e probabilmente quella di Mertens. Kvaratskhelia non può reggere l’attacco da solo, ecco perchè la Joya sembrerebbe l’indiziato migliore per alzare il livello qualitativo dell’attacco e per dare una scossa alla piazza che dopo l’addio, non ancora ufficiale, di Kalidou Koulibaly è caduta nello sconforto più totale, con i tifosi che sono amareggiati, delusi e arrabbiati. Secondo quanto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPauloè entrato fortemente nel mirino del. L’attaccante argentino è svincolato dopo 7 anni alla Juventus ed è in cerca di una squadra in grado di dargli un posto da titolare e un ingaggio adeguato. La volontà del giocatore è di restare in Italia e ci sono diverse big pronte a portarlo in rosa. Tra queste si è aggiunta la formazione partenopea. Il club di De Laurentiis lo avrebbe scelto per sopperire alle mancanze di Insigne e probabilmente quella di Mertens. Kvaratskhelia non può reggere l’attacco da solo, ecco perchè la Joya sembrerebbe l’indiziato migliore per alzare il livello qualitativo dell’attacco e per dare una scossa alla piazza che dopo l’addio, non ancora ufficiale, di Kalidou Koulibaly è caduta nello sconforto più totale, con i tifosi che sono amareggiati, delusi e arrabbiati. Secondo quanto ...

