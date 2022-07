Napoli Kim, ci siamo: pressing per il sostituto di Koulibaly (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo una iniziale preferenza per Acerbi, il Napoli sarebbe pronto a chiudere l’acquisto di Kim per il post Koulibaly Con la cessione di Koulibaly, il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo difensore centrale sul quale costruire il reparto. Come riportato da Sky Sport, il club partenopeo avrebbe intensificato i rapporti con il Fenerbahce per Kim Min-Jae. Lo stesso gigante coreano avrebbe dato la sua priorità al passaggio nel club azzurro che ora tratta con i turchi per abbassare la clausola rescissoria da 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo una iniziale preferenza per Acerbi, ilsarebbe pronto a chiudere l’acquisto di Kim per il postCon la cessione di, ilsi è messo alla ricerca di un nuovo difensore centrale sul quale costruire il reparto. Come riportato da Sky Sport, il club partenopeo avrebbe intensificato i rapporti con il Fenerbahce per Kim Min-Jae. Lo stesso gigante coreano avrebbe dato la sua priorità al passaggio nel club azzurro che ora tratta con i turchi per abbassare la clausola rescissoria da 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

