Napoli, i tifosi pazzi di Kvaratskhelia: “Meglio di Insigne, la sorpresa però è un’altra” (Di giovedì 14 luglio 2022) I tifosi del Napoli pazzi di Kvaratskhelia. L’esterno georgiano protagonista nel 10-0 degli azzurri sui dilettanti della Bassa Anaunia. A Dimaro, nella prima amichevole precampionato del Napoli, il protagonista principale è stato Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano è il giocatore più in forma degli azzurri, che battono con un agevole 10-0 i dilettanti della Bassa Anaunia. Kvaratskhelia parte immediatamente con il piede giusto: prima serve a Rrahmani la palla del vantaggio, quindi si mette in proprio e realizza il raddoppio. Quindi, dopo che Anguissa ha trovato il tris, ecco il 4-0 firmato proprio da Kvaratskhelia, autore di una giocata d’alta scuola conclusa da un tocco sotto sull’uscita del portiere avversario. Nella ripresa, Spalletti ha ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Ideldi. L’esterno georgiano protagonista nel 10-0 degli azzurri sui dilettanti della Bassa Anaunia. A Dimaro, nella prima amichevole precampionato del, il protagonista principale è stato Khvicha. L’esterno georgiano è il giocatore più in forma degli azzurri, che battono con un agevole 10-0 i dilettanti della Bassa Anaunia.parte immediatamente con il piede giusto: prima serve a Rrahmani la palla del vantaggio, quindi si mette in proprio e realizza il raddoppio. Quindi, dopo che Anguissa ha trovato il tris, ecco il 4-0 firmato proprio da, autore di una giocata d’alta scuola conclusa da un tocco sotto sull’uscita del portiere avversario. Nella ripresa, Spalletti ha ...

Pubblicità

fedecaccy : RT @dtsgtr2: Follow per Khvicha Kvaratskhelia, notizie di calcio georgiano e Napoli. Follow back i tifosi del Napoli. RT per favore. ?????? - PeppeRusso21 : RT @dtsgtr2: Follow per Khvicha Kvaratskhelia, notizie di calcio georgiano e Napoli. Follow back i tifosi del Napoli. RT per favore. ?????? - Luigidas : RT @dtsgtr2: Follow per Khvicha Kvaratskhelia, notizie di calcio georgiano e Napoli. Follow back i tifosi del Napoli. RT per favore. ?????? - Ciruzz0N : RT @dtsgtr2: Follow per Khvicha Kvaratskhelia, notizie di calcio georgiano e Napoli. Follow back i tifosi del Napoli. RT per favore. ?????? - Ringhio_6 : RT @dtsgtr2: Follow per Khvicha Kvaratskhelia, notizie di calcio georgiano e Napoli. Follow back i tifosi del Napoli. RT per favore. ?????? -