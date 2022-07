Napoli buona la prima: è solo una sgambata, ma Kvaratskhelia incanta – VIDEO (Di giovedì 14 luglio 2022) Termina 10-0 la prima amichevole del Napoli a Dimaro contro la Bassa Anaunia, doppietta per Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano è la vera novità di questa primissima parte di stagione e c’era tanta curiosità per vederlo in campo. Spalletti lo lancia dal primo minuto nel ruolo che fu di Insigne ed il georgiano fa ottime cose. Ovviamente il tasso tecnico degli avversari non è elevato, ma quando un calciatore è forte si vede anche in queste partite. Kvaratskhelia ha un passo felpato ma deciso, è in grado di ragione e di trovare i compagni, ma anche di calciare in porta con freddezza. Inoltre dimostra di saper calciare sia di destro che di sinistro, perché con il primo gol la piazza col destro, mentre nel secondo gol alla Bassa Anaunia piazza il pallone con un bellissimo pallonetto di sinistro sul portiere in uscita. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Termina 10-0 laamichevole dela Dimaro contro la Bassa Anaunia, doppietta per. Il giocatore georgiano è la vera novità di questa primissima parte di stagione e c’era tanta curiosità per vederlo in campo. Spalletti lo lancia dal primo minuto nel ruolo che fu di Insigne ed il georgiano fa ottime cose. Ovviamente il tasso tecnico degli avversari non è elevato, ma quando un calciatore è forte si vede anche in queste partite.ha un passo felpato ma deciso, è in grado di ragione e di trovare i compagni, ma anche di calciare in porta con freddezza. Inoltre dimostra di saper calciare sia di destro che di sinistro, perché con il primo gol la piazza col destro, mentre nel secondo gol alla Bassa Anaunia piazza il pallone con un bellissimo pallonetto di sinistro sul portiere in uscita. ...

Pubblicità

mirkocalemme : Delle sette sconfitte del #Napoli nello scorso campionato, quattro sono arrivate quando #Koulibaly non era disponib… - hbk_89 : RT @DAZN_IT: Buona la prima per #Kvaratskhelia ?? Il racconto della prima amichevole stagionale del #Napoli ?? #DAZN - DAZN_IT : Buona la prima per #Kvaratskhelia ?? Il racconto della prima amichevole stagionale del #Napoli ?? #DAZN - napolipiucom : Napoli buona la prima: è solo calcio una sgambata, ma Kvaratskhelia incanta - VIDEO #KhvichaKvaratskhelia #napoli… - sscalcionapoli1 : Buona la prima del Napoli di Kvaratskhelia: doppietta, assist e MVP. Con l’Anaune finisce 10-0… -