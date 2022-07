Napoli-Anaune | goleada degli azzurri | brilla Kvara Finisce 10-0

Pubblicità

sscnapoli : ?? ?? ?? | MATCHDAY ?? Live su Facebook! Napoli - Anaune Val di Non | Centro Sportivo Dimaro | 18:00 CEST ??… - sscnapoli : Termina 10-0 la prima amichevole stagionale degli azzurri a #Dimaro22 ? ?? - siesto_dino : RT @sscnapoli: Termina 10-0 la prima amichevole stagionale degli azzurri a #Dimaro22 ? ?? - Rafdan01 : Sono riuscito purtroppo a vedere solo il primo tempo di Napoli-Anaune. Due cose: 1) Kvara ha una velocità di esecuz… - sscalcionapoli1 : TN – Napoli-Anaune 10-0, le pagelle: Kvara-show incanta ad ogni tocco, Osimhen subito pronto… -

Show di Kvaratskhelia nel 10 - 0 delall', assist e doppietta per il nuovo acquisto georgiano. A segno nella ripresa anche Osimhen. Tutto facile per l'Empoli, 11 - 0 al Castelfiorentino ...10 - 0 5' Rrahmani, 26' e 39' Kvaratskhelia, 34' Anguissa, 55' Zerbin, 68' Osimhen, 70' e 86' Politano, 72' aut. Fellin, 90+2' Ambrosino1° TEMPO (4 - 3 - 3) : Meret, Di ...Prima amichevole estiva per il Napoli che ha affrontato l'Anaune, club di Eccellenza del Trentino Alto Adige. Subito decisivo il 2001 Kvara ...Sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha voluto commentare la vittoria degli azzurri nell’amichevole contro l’Anaune tenuta a Dimaro. A seguire il commento ufficiale: “Il Napoli vince la prima amic ...