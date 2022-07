Napoli | 10 gol nella prima amichevole stagionale | è già Kvaratskhelia show

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDimaro – Ilvince lain Val di Sole battendo la Aunane Val Di Non per 10-0. E’ stata soprattutto lavetrina per, autore di una doppietta e protagonista di numeri di alta scuola calcistica. Al di là del valore del test a Dimaro, il georgiano ha mostrato notevoli doti tecniche. E’ l’indicazione più pregante di questagara estiva e sono segnali molto positivi per Kvara. Doppietta anche per Politano e gol di Osimhen, entrabi entratiripresa. Gioco, azioni continue e spazio per tutti anche per il giovane Ambrosino che segna l’ultima rete. Spalletti può trarre buone in attesa della prossimadi domenica contro il Perugia.-Anaune ...

Pubblicità

MondoNapoli : Napoli-Anaune 10-0: buona la prima per gli azzurri, che gol Kvaratskhelia! - - napolipiucom : Ambrosino super gol e rigore sbagliato: il bellissimo gesto di Osimhen - VIDEO #Ambrosino #napoli #OSIMHEN… - Luxgraph : Empoli, primi gol per Destro e Satriano. Goleada al Castelfiorentino - JuveFacevaCose : Pre campionato Inter: 14 gol fatti Napoli: 10 gol fatti Roma: 7 gol fatti Milan: 3 gol fatti Juve: una rabona e due tacchetti - mick_napoli_ : Dove posso vedere i gol della partita? -

Comunque il- assenti per precauzione Fabian, Elmas e Olivera, oltre a Juan Jesus in permesso - vince per 9 - 0: doppietta Kvaratskhelia,di Rrahmani, Anguissa, Zerbin, Osimhen, doppietta ...A seguire il commento ufficiale: ' Ilvince la prima amichevole in Val di Sole battendo la ... Doppietta anche per Politano edi Osimhen, entrabi entrati nella ripresa. Gioco, azioni continue ...Il Napoli vince per 10-10 con l’Anaune in amichevole, prime indicazioni importanti sugli azzurri e Kvaratskhelia anche in chiave Fantacalcio E’ un Napoli che dilaga quello che visto in campo oggi nel ...Si è appena conclusa la prima amichevole stagionale Napoli-Anaune con un'ottima prova degli azzurri. Il risultato finale di Napoli-Anaune..