Nancy Brilli si fotografa e si sfoga | “Quanti si sono fatti questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”

(Di giovedì 14 luglio 2022) È davvero inevitabile parlare di “prova costume”? Sarà un momento godibile quello in cui questa espressione scomparità dalle nostre vite. Perfezione fa rima con accettazione. Elo sa molto bene. L’attrice ha condiviso sui social una toccante riflessione, invitando i suoi followers a dimenticare le innumerevoli paranoie sulla forma fisica. Un messaggio di ‘body positivity’, corredato da un video in cui, in bikini, finge di guardarsi allo specchio e di commentare tra sé: “Il costume da bagno me lo metto, non me lo metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abnza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita. E guarda com’è senza trucco, e ...