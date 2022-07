Musica | De Gregori positivo al Covid | saltano i prossimi tre live con Venditti**

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - A causa della positività di Francesco Deal-19, i concerti del tour 'Venditti & De' previsti questa sera, giovedì 14 luglio, a Marostica, sabato 16 luglio a Cattolica e lunedì 18 luglio a Treviso sono posticipati. I concerti verranno riprogrammati nelle seguenti date: il 26 luglio a Marostica (Vi) in Piazza Castello (Summer Festival) il recupero del concerto inizialmente previsto il 14 luglio 2022, il 3 agosto a Treviso all'Arena della Marca il recupero del concerto inizialmente previsto il 18 luglio, il 17 agosto a Cattolica (Rn) all'Arena della Regina il recupero del concerto inizialmente previsto il 16 luglio .

... i concerti del tour "VENDITTI & DE" previsti questa sera, giovedì 14 luglio, a MAROSTICA, ...28 agosto - TAORMINA (ME) - Teatro Antico 1 settembre - ROMA - Cavea Auditorium Parco della2 ...