Muore a 98 anni il giornalista Eugenio Scalfari, decano e fondatore di ‘Repubblica’ (Di giovedì 14 luglio 2022) È morto Eugenio Scalfari . Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni. Considerato uno dei più grandi giornalisti italiani del XX secolo. Una vita sul pianeta giornalismo Nato a Civitavecchia il 6 aprile... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 luglio 2022) È morto. Ildi Repubblica aveva 98. Considerato uno dei più grandi giornalisti italiani del XX secolo. Una vita sul pianeta giornalismo Nato a Civitavecchia il 6 aprile...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Operaio cade dal tetto di un capannone e muore . Nell'Ennese, aveva 27 anni. Era al primo giorno di lavoro in quel… - fanpage : Ennesimo dramma sul lavoro in Italia. Roberto aveva appena 27 anni, era al suo primo giorno, è morto precipitando d… - occhio_notizie : Colto da un malore e muore, addio a Francesco Pastore: “Caro Prof, mi hai ‘sopportato’ nei miei anni di università… - Luxgraph : Lampedusa, muore a 4 anni per un’infezione. La mamma: «Odissea tra gli ospedali. Voglio giustizia» #corriere #news… - MartaDj1 : RT @Corriere: Lampedusa, muore a 4 anni per un’infezione. La mamma: «Odissea tra gli ospedali. Voglio giustizia» -