Msc Crociere, la Bellissima salpa stasera da Napoli per la prima volta: destinazione Mediterraneo occidentale (Di giovedì 14 luglio 2022) Oggi Msc Crociere e la città di Napoli, segnano un nuovo importante record. Con la partenza di Msc Bellissima – che questa sera ed ogni giovedì salperà da Napoli per Crociere estive nel Mediterraneo – salgono a 3 le unità della Compagnia impiegate ogni settimana nello scalo partenopeo. Ad affiancare Msc Bellissima, per tutta la stagione estiva, saranno infatti Msc Opera, che partirà ogni sabato, e Msc Seaview, che invece salperà ogni lunedì. Le tre navi supereranno complessivamente i 100 scali durante tutto l’arco della stagione estiva, testimoniando ancora una volta la centralità della città nelle strategie presenti e future di MSC Crociere. “Da oggi fino alla fine dell’estate saranno ben 3 le navi in partenza da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) Oggi Msce la città di, segnano un nuovo importante record. Con la partenza di Msc– che questa sera ed ogni giovedì salperà daperestive nel– salgono a 3 le unità della Compagnia impiegate ogni settimana nello scalo partenopeo. Ad affiancare Msc, per tutta la stagione estiva, saranno infatti Msc Opera, che partirà ogni sabato, e Msc Seaview, che invece salperà ogni lunedì. Le tre navi supereranno complessivamente i 100 scali durante tutto l’arco della stagione estiva, testimoniando ancora unala centralità della città nelle strategie presenti e future di MSC. “Da oggi fino alla fine dell’estate saranno ben 3 le navi in partenza da ...

Pubblicità

megamodo : Oggi MSC Crociere e la città di Napoli, segnano un nuovo importante record. Con la partenza di MSC Bellissima - ch… - WEtravelbiz : Da questa sera ed ogni giovedì, #MSCBellissima salperà da #Napoli per crociere estive nel #Mediterraneo, salgono co… - crocierepiu : Vivi la tua #crociera #MSC con il massimo del lusso e della riservatezza che ti garantisce l'esclusivo?? MSC Yacht C… - Agenparl : CROCIERE. TORNA A NAPOLI MSC BELLISSIMA. IN CITTÀ IMPIEGATE 3 NAVI MSC CROCIERE PER OLTRE 100 SCALI NELLA SOLA STAG… - Gaetano36482190 : @sscnapoliES @MSC_Crociere ADLPEZZENTE ADL71 ADL VATTENE A16 -