Movimento cattolico democratico | morta a Roma Paola Gaiotti de Biase

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ieri sera, nella sua casa aDe, una delle principali protagoniste del, già deputata alla Camera e al Parlamento Europeo. Lo ha appreso l’ANSA dal figlio Eugenio: “Data l’età – ha detto – credo che anche lei sia soddisfatta di una fine serena“. Nata nel 1927 a Napoli, dopo la laurea in filosofia, si è impegnata nel, e in particolare in quello. In particolare fu attiva nella Lega Democratica (di cui fu l’ultima presidente) con Pietro Scoppola, Achille Ardigò, Paolo Giuntella e molti altri, una esperienza associativa che molti ...

Pubblicità

CittaDellaSpezia

... Federico D'Incà , carattere mite, profilo di mediatore, unveneto di centrosinistra che ... il giorno decisivo, Chiarimento Draghi Conte e consiglio nazionale del"Senza Conte il ...Mella ha invocato l'amnistia per il magnatedell'editoria Jimmy Lai e per altre figure ... Joseph Zen Ze - kiun, vescovo emerito della città e noto sostenitore deldemocratico. L'... Franco Borachia, testimone di storia della città e del movimento cattolico Il conservatorismo ha tante facce e va da Gioberti e Croce fino ai giornalisti-intellettuali di destra Se Giuseppe Prezzolini ha rappresentato nel '900 una figura centrale per il conservatorismo itali ...Contestualmente si è votato anche per il Vicepresidente e per questa carica 11 preferenze sono andate a Nicoletta Olivieri, rappresentante della lista civica “SìAmo Cattolica”, e 6 voti sono stati ...