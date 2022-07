Mosca insiste: il rifornimento del gas legato a stop alle sanzioni (Di giovedì 14 luglio 2022) - Nella 141esima giornata di guerra Zelensky denuncia la deportazione di 200mila bimbi e chiede alla Corte del'Aja un tribunale speciale per i crimini commessi dai russi Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 luglio 2022) - Nella 141esima giornata di guerra Zelensky denuncia la deportazione di 200mila bimbi e chiede alla Corte del'Aja un tribunale speciale per i crimini commessi dai russi

Pubblicità

VDiPucchio : RT @francescorey491: E intanto la #vonderLeyen insiste nel far incazzare Putin. 'Mosca deve pagare un prezzo alto per l'invasione' Intanto… - Alina198068 : RT @francescorey491: E intanto la #vonderLeyen insiste nel far incazzare Putin. 'Mosca deve pagare un prezzo alto per l'invasione' Intanto… - DUXIRO : RT @francescorey491: E intanto la #vonderLeyen insiste nel far incazzare Putin. 'Mosca deve pagare un prezzo alto per l'invasione' Intanto… - SoniaLaVera : RT @francescorey491: E intanto la #vonderLeyen insiste nel far incazzare Putin. 'Mosca deve pagare un prezzo alto per l'invasione' Intanto… - francescorey491 : RT @francescorey491: E intanto la #vonderLeyen insiste nel far incazzare Putin. 'Mosca deve pagare un prezzo alto per l'invasione' Intanto… -