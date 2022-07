Morto Eugenio Scalfari a 98 anni | fondò La Repubblica

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 14 luglio 2022) Si è spento all’età di 98, fondatore de Lae primo irettore-manager dell’editoria italiana: giornalismo in lutto. Il mondo del giornalismo è in lutto per la morte dialla veneranda età di 98. L’uomo, nel corso della sua carriera,Lae diventò il primo direttore-manager dell’editoria italiana. Il giornalista si è spento all’età di 98(Via WebSource)Si è spento in queste oreall’età di 98. L’uomo è ricordato per essere il primo direttore-manager nella storia dell’editoria italiana. Nel corso della sua carriera è ricordato per aver fondato sia ‘La ...