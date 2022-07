Morta Ivana Trump | prima moglie di Donald | aveva 73 anni L' ex presidente Usa | ' I figli erano il suo orgoglio'

Pubblicità

repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - fanpage : ??Ultim’ora - È morta Ivana Trump - Kromoxx1 : RT @sole24ore: Morta Ivana Trump, ex moglie di Donald e madre dei suoi figli maggiori - disinformate_it : RT @repubblica: Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa -

"Sono molto addolorato nell'informare tutti coloro che l'hanno amata, e sono molti, cheTrump è", ha scrtitto l'ex inquilino della Casa Bianca. I Trump sono stati una coppia di potere a ...Trump , prima moglie dell'ex presidente Usa Donald. Ladonna d'affari e d ex modella aveva 73 anni. Lo ha annunciato lo stesso Donald Trump in un messaggio sul suo social Truth Social. ...Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa Donald. Ladonna d'affari e d ex modella aveva 73 anni. Lo ha annunciato lo stesso Donald Trump in un messaggio sul suo social Truth Social. Ivana ...Morta Ivana Trump. Secondo i giornali statunitensi la donna che aveva 73 anni era malata da tempo, ma la sua morte è stata improvvisa ...