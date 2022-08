Morta Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente Donald (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Ivana Trump, prima moglie del’ex presidente Usa Donald Trump, è Morta all’età di 73 anni. Lo ha annunciato la famiglia ad ABC News. “Nostra madre era una donna incredibile, una forza nel mondo degli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre e un’amica premurosa”, ha detto la famiglia Trump in una nota. “Ivana Trump era una sopravvissuta. È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo paese. Ha insegnato ai suoi figli la grinta e la durezza, la compassione e la determinazione”, ha detto la famiglia. “Mancherà molto a sua madre, ai suoi tre figli e ai suoi dieci nipoti”. Ivana Trump è stata la prima ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) –del’exUsa, èall’età di 73 anni. Lo ha annunciato la famiglia ad ABC News. “Nostra madre era una donna incredibile, una forza nel mondo degli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre e un’amica premurosa”, ha detto la famigliain una nota. “era una sopravvissuta. È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo paese. Ha insegnato ai suoi figli la grinta e la durezza, la compassione e la determinazione”, ha detto la famiglia. “Mancherà molto a sua madre, ai suoi tre figli e ai suoi dieci nipoti”.è stata la...

