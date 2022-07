Morta Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente Donald (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente Usa Donald Trump, è Morta all’età di 73 anni. Lo ha annunciato la famiglia ad ABC News. Ivana Trump è stata la prima moglie dell’ex presidente Usa. Insieme hanno avuto tre figli: Donald Jr., Ivanka ed Eric. Ivana Trump, cresciuta sotto il dominio comunista nell’ex Cecoslovacchia, ha sposato Donald Trump nel 1977. La coppia divorziò nel 1992. “Nostra madre era una donna incredibile, una forza nel mondo degli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre e un’amica ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) –Usa, èall’età di 73 anni. Lo ha annunciato la famiglia ad ABC News.è stata laUsa. Insieme hanno avuto tre figli:Jr., Ivanka ed Eric., cresciuta sotto il dominio comunista nell’ex Cecoslovacchia, ha sposatonel 1977. La coppia divorziò nel 1992. “Nostra madre era una donna incredibile, una forza nel mondo degli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre e un’amica ...

