Morta a 73 anni Ivana Trump | l' annuncio dell' ex presidente Usa

(Di giovedì 14 luglio 2022) È scomparsa all'età di 73. Oltre a essere imprenditrice, personaggio televisivo e moa,è divenuta celebre per essere stata la prima moglie di Donald. "Sono molto rattristato di informare tutti coloro che l'hanno amata, e sono molti, chenella sua casa a New York City", ha scritto sui social l'exdegli Stati Uniti. E ancora: "Era una donna meravigliosa, bellissima e straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei. Riposa in pace,!". Secondo Abc, i paramedici di ...

Addio a Ivana Trump, morta a 73 anni. La prima moglie dell'ex Presidente degli USA, Ivana Trump, si è spenta nella giornata del 14 luglio 2022. L'ex modella e donna d'affari, conosciuta in tutto il mondo. La donna, che aveva 73 anni, è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione nell'Upper East Side di Manhattan poco dopo le 12:30 di giovedì 14 luglio. Si è spenta all'età di 73 anni la prima moglie dell'ex presidente degli Usa. Il suo nome è legato anche all'Italia.