Mooney, Petrone “Grande soddisfazione per la nuova compagine societaria” (Di giovedì 14 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “L'accordo di oggi rappresenta un Grande traguardo ed è motivo di orgoglio per Mooney che, in virtù di un percorso di crescita forte e continuo, ha saputo attirare l'interesse di due aziende di altissimo livello come Enel e Intesa Sanpaolo. La loro presenza nella compagine societaria è garanzia non solo di solidità economico-finanziaria ma anche del proseguimento di una politica aziendale mirata allo sviluppo, all'eccellenza tecnologica e alla sostenibilità in chiave ESG”. Questo il commento di Emilio Petrone, Amministratore Delegato di Mooney, in merito al perfezionamento dell'accordo che Enel e Intesa Sanpaolo hanno siglato con Schumann Investments S.A., società controllata dal fondo internazionale di private equity CVC Capital Partners Fund VI. In seguito a tale ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “L'accordo di oggi rappresenta untraguardo ed è motivo di orgoglio perche, in virtù di un percorso di crescita forte e continuo, ha saputo attirare l'interesse di due aziende di altissimo livello come Enel e Intesa Sanpaolo. La loro presenza nellaè garanzia non solo di solidità economico-finanziaria ma anche del proseguimento di una politica aziendale mirata allo sviluppo, all'eccellenza tecnologica e alla sostenibilità in chiave ESG”. Questo il commento di Emilio, Amministratore Delegato di, in merito al perfezionamento dell'accordo che Enel e Intesa Sanpaolo hanno siglato con Schumann Investments S.A., società controllata dal fondo internazionale di private equity CVC Capital Partners Fund VI. In seguito a tale ...

Pubblicità

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mooney, Petrone “Grande soddisfazione per la nuova compagine societaria” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mooney, Petrone “Grande soddisfazione per la nuova compagine societaria” - - ItaliaNotizie24 : Mooney, Petrone “Grande soddisfazione per la nuova compagine societaria” -