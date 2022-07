Monza, Pessina: «Ritrovo una società con grandi ambizioni» (Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole di Pessina sul ritorno al Monza: «Ritorno a casa da tutti i punti di vista. Ora è tutto più moderno, da Serie A e forse più» Intervistato da Sky Sport, Matteo Pessina ha parlato del suo ritorno al Monza. Di seguito le sue parole RITORNO – «Ritorno a casa da tutti i punti di vista. Ora è tutto più moderno, da Serie A e forse più. Non potrei esser più felice di esser tornato qua dove tutto è iniziato. Quando sono andato via la società è fallita e pensavo che sarei ritornato qui a fine carriera, invece ora a 25 anni mi Ritrovo a Monza con una società che ha grandi ambizioni. So che la società sta ancora lavorando sul mercato per darci una mano». ATALANTA – «Se può fare lo stesso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole disul ritorno al: «Ritorno a casa da tutti i punti di vista. Ora è tutto più moderno, da Serie A e forse più» Intervistato da Sky Sport, Matteoha parlato del suo ritorno al. Di seguito le sue parole RITORNO – «Ritorno a casa da tutti i punti di vista. Ora è tutto più moderno, da Serie A e forse più. Non potrei esser più felice di esser tornato qua dove tutto è iniziato. Quando sono andato via laè fallita e pensavo che sarei ritornato qui a fine carriera, invece ora a 25 anni micon unache ha. So che lasta ancora lavorando sul mercato per darci una mano». ATALANTA – «Se può fare lo stesso ...

