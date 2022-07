Monza, Icardi e quel doppio incontro… (Di giovedì 14 luglio 2022) RMC, emittente francese, conferma quanto raccontato da calciomercato.com nei giorni scorsi: il Monza spinge per Icardi e ha incontrato ben due... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) RMC, emittente francese, conferma quanto raccontato da calciomercato.com nei giorni scorsi: ilspinge pere ha incontrato ben due...

Pubblicità

fcin1908it : In Francia – Monza, si insiste per Icardi: già 2 gli incontri con Wanda Nara - il_superiore87 : Dybala-Roma/Napoli, non si può sentire; Icardi-Monza, non si può sentire. Sanchez che rimane, non si può sentire manco quello. - Wolfgiorgi1 : @FraGiony @ALIBI_RISTO_PUB @AlfredoPedulla No meglio tifare per dimarzio : koulibaly e berardi alla juve, icardi e dybala al Monza - cervellerap : Contatti continui tra #Icardi e il #Monza. Nel frattempo offerta da 5 milioni a stagione dei brianzoli a #Suarez.… - MattiaMadMat : RT @FrankDeSboer: 'Koulibaly alla Juve' 'Scamacca al PSG' 'Dybala-Icardi al Monza' -