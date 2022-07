(Di giovedì 14 luglio 2022) Polizia in una foto di repertorio Una vicenda che lasciasotto choc. IlPoliziae due agenti sono agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su falsi ...

Pubblicità

qn_lanazione : Montecatini, arrestati comandante e un agente della Municipale: 'Abuso delle funzioni' -

LA NAZIONE

Due dei pubblici ufficiali sono stati messi ai domiciliari , per un altro c'è il divieto di dimora nel comune di. I presunti illeciti sarebbero partiti nell'aprile del 2020. Gli agenti ...... a Forte dei Marmi e a Castagneto Carducci, in occasione del ponte del due giugno, quando, all'improvviso, sono statidalle Fiamme gialle. Un commercialista die un imprenditore ... Montecatini, arrestati comandante e un agente della Municipale: "Abuso delle funzioni" Questa mattina la polizia di Pistoia ha dato esecuzione all'Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare, emessa dall'Ufficio GIP del Tribunale di ...L'operazione della Squadra Mobile della questura di Pistoia. Per un altro pubblico ufficiale disposto il divieto di dimora nella città termale ...