Monete | sei hai questa la tua estate sarà bellissima

Alcune Monete valgono migliaia di euro! Controlla il tuo portafoglio, potresti permetterti un'estate indimenticabile. Nel 2002 la lira perse ufficialmente valore legale e monetario, in quanto venne sostituita definitivamente dall'euro. Questo passaggio non venne particolarmente apprezzato dall'opinione pubblica: il costo della vita aumentò vertiginosamente e moltissime persone si ritrovarono a dover ridimensionare le proprie spese. Gli italiani erano affezionati alla propria moneta, tanto che non sono pochi i cittadini che hanno deciso di conservare le vecchie lire come ricordo. Un ricordo che – in alcuni casi – risulta decisamente sostanzioso… Le Monete infatti acquistano valore con il passare del tempo, in quanto si trasformano in oggetti storici rari. La lira, non essendo ...

