Mondiali di atletica | Tamberi punta alla storia | “Lotto fino alla fine”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Eugene – I tormenti della prima parte dell’estate si sciolgonoluce dei riflettori iridati. Il Mondiale diaccende l’umore di Gianmarco, che sente l’adrenalina della vigilia e si riaccende, a poche ore dall’esordio sulla pedana dell’Hayward Field. Venerdì, alle 19:10 italiane (le 10.10 della costa del Pacifico) il capitano, il campione olimpico di Tokyo, andrà a caccia dell’unico sogno non ancora divenuto realtà: quello dell’oro mondiale outdoor del salto in alto. “Con la maglia azzurra addosso mi trasformo – le parole di Gimbo – e non sento più nulla, nemmeno il fastidio che mi ha accompagnato in queste settimanegamba di stacco. Che cos’è? In poche parole, è l’irritazione di un nervo del retto femorale: come uno spillo, che mi impedisce di rimanere ...

Pubblicità

RSIsport : ????? Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani sono carichi per i Mondiali di Eugene. La 25enne è pronta a dare il massimo… - Nicola89144151 : - zazoomblog : Mondiali Atletica 2022: le parole degli azzurri alla vigilia - #Mondiali #Atletica #2022: #parole - zazoomblog : Atletica quante medaglie conquisterà l’Italia ai Mondiali? Americani ottimisti: “Un oro e 4 podi con Jacobs e Tambe… - Sberl1983 : RT @simonesalvador: In Media(s) Res | Puntata #39 Il calcio femminile su Rai1: giusto così o sarebbe meglio dare più spazio ad altri sport?… -

didi Eugene sono alle porte, e al via ci saranno anche due attesissimi ticinesi, Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani. La losonese fiducisosa della sua crescita in stagione: Pian ...Sessanta azzurri, ventinove uomini e trentuno donne, a Eugene per coronare il loro sogno americano. Gli Usa si apprestano a ospitare idi, in programma tra il 15 e il 24 luglio, per la prima volta nella loro storia. In Oregon sono attesi quasi 2000 atleti provenienti da 192 paesi. Non ci saranno però russi e ...Via ai Mondiali a Eugene. Una NextGen già vincente si prende la scena e gli Usa vogliono riconquistare il trono della velocità ...60 italiani a Eugene per coronare il loro sogno americano. 2000 atleti provenienti da 192 paesi. Esclusi russi e bielorussi ...