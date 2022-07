Mondiali di Atletica, Jacobs ci crede: “Sto bene” (Di giovedì 14 luglio 2022) L’azzurro ha parlato dopo settimane di dubbi Marcell Jacobs, ormai è cosa nota ci sarà in America. In pista nella notte tra venerdì e sabato troveremo il campione Olimpico dei 100, impegnato questa volta con i Mondiali di Eugene. Tanti i dubbi con cui l’azzurro arriva alla rassegna. Eppure, come ha spiegato in conferenza stampa oggi sta meglio. “Mettiamola così: oggi sono al 97%, il giorno prima della gara sarò al 98%, per la batteria al 99% e per la finale al 100%. Sono qui e adesso mi butto, sono venuto a Eugene per giocarmi tutte le mie carte”. Mancano ormai poche ore al debutto italiano, dopo due settimane di lavoro a Beaverton casa della Nike. Forse per la prima volta l’italiano di Desenzano non parte come favorito. Tanti, troppi i problemi fisici che gli hanno fatto saltare l’ultimo test internazionale, a Stoccolma, pre rassegna iridata. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 luglio 2022) L’azzurro ha parlato dopo settimane di dubbi Marcell, ormai è cosa nota ci sarà in America. In pista nella notte tra venerdì e sabato troveremo il campione Olimpico dei 100, impegnato questa volta con idi Eugene. Tanti i dubbi con cui l’azzurro arriva alla rassegna. Eppure, come ha spiegato in conferenza stampa oggi sta meglio. “Mettiamola così: oggi sono al 97%, il giorno prima della gara sarò al 98%, per la batteria al 99% e per la finale al 100%. Sono qui e adesso mi butto, sono venuto a Eugene per giocarmi tutte le mie carte”. Mancano ormai poche ore al debutto italiano, dopo due settimane di lavoro a Beaverton casa della Nike. Forse per la prima volta l’italiano di Desenzano non parte come favorito. Tanti, troppi i problemi fisici che gli hanno fatto saltare l’ultimo test internazionale, a Stoccolma, pre rassegna iridata. Leggi ...

