Mondiali atletica Eugene 2022: tutte le speranze di medaglia dell'Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) Si alza il sipario sui Mondiali 2022 di atletica leggera ad Eugene, in Oregon, ma quali sono le speranze di medaglia per l'Italia? I primi nomi che vengono in mente sono ovviamente legati agli strepitosi ori olimpici di Tokyo 2020, ma sarà molto complicato ripetersi. Gianmarco Tamberi, campione nell'alto in Giappone a pari merito con l'amico-rivale Barshim, non ha ancora trovato le giuste sensazioni in stagione (2.30 di season best fatto lo scorso maggio). Il marchigiano è alle prese con qualche fastidio alla gamba di stacco e poche settimane fa ha annunciato la separazione per diversità di vedute dal suo tecnico, il papà Marco, che comunque lo seguirà negli Stati Uniti. Avvicinamento alla rassegna iridata molto complesso anche per il velocista Marcell Jacobs, campione mondiale ...

