Mondiali Atletica 2022 | le parole degli azzurri alla vigilia

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il Mondiale dista per partire. Nella giornata di oggi, la squadra azzurra ha testato quella che è la pista di Eugene, in Oregon, Usa. Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 (dalle 2.20), inizierà il day 1, e qui ci saranno diversiimpegnati. In primis c’è Roberta Bruni, che èricerca della finale. Nel primo turno la misura di qualificazione diretta è 4,65, e con lei scenderà in pista anche l’altra azzurra Elisa Molinarolo: “Essere qui a Eugene è veramente ‘figo’. È la patria dell’, e quest’anno Sandi Morris ha saltato qui la migliore prestazione mondiale di 4,82: non vedo l’ora di scendere in pedana e darle filo da torcere, a lei,Nageotte e tutte le altre. Ogni gara è a sé ma visto l’andamento complessivo della stagione potrebbe bastare anche un 4,60, ovviamente ...

Tampere - Sono 4 le medaglie conquistate dagli atleti siciliani ai CampionatiMaster di Tampere, in Finlandia, dal 29 giugno al 10 luglio. Nella manifestazione 'over 35',...Master ...Ci siamo: domani via aidileggera a Eugene (Usa). Dal 15 al 24 luglio in palio 49 titoli: 24 maschili, 24 femminili e 1 misto (la 4×400). Debutterà la 35 km di marcia, che sostituisce la 50 km. L'Italia ...L'Italia cercherà di essere protagonista ai Mondiali 2022 di atletica leggera, che andranno in scena a Eugene (Oregon, USA) dal 15 al 24 luglio. La nostra Nazionale si presenta un po' incerottata a qu ...L’incanto di Hayward Field, l’attesa, la concentrazione, l’adrenalina a mille, il Mondiale che sta per prendere quota. Clima di vigilia a Eugene per la squadra azzurra che nella mattinata dell’Oregon ...