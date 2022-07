Miwa Energia | ufficiale l’ingaggio di Amadou Mbaye

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Altro colpo a sorpresa del team sannita di basket che dopo aver messo a segno i colpi Lucarelli e Taylor Garcia, porta a Benevento un altro gran giocatore di categoria.Diokelè ufficialmente un giocatore a disposizione di Coach Parrillo. L’ala grande ha vissuto le ultime tre stagioni a Sala Consilina con la maglia della Diesel Tecnica, gioendo insieme a Taylor Garcia per il doppio salto di categoria conquistato sul campo. Fisico imponente con i suoi 195cm, il 28enne nativo di Baronissi (SA) nella passata stagione ha giocato ben 36 gare mettendo a segno 195 punti. L’intesa ormai consolidata con Garcia e l’esperienza raccolta negli anni con le maglie di Sala Consilina, Partenopee, Nola, Salerno e Avellino sono valse la grande chiamata in una squadra che quest’anno non resterà di certo a ...

