(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Labitalia) - Con la pandemia l'Italia ha conosciuto un boom dello smart working (o meglio del lavoro da remoto) nel pubblico e nel privato mai visto prima. Adesso siamo in fase di ‘normalizzazione', ma due anni di emergenza hanno segnato le organizzazioni e i lavoratori. Che bilancio possiamo trarre? Cosa ci hanno lasciato questi due anni? Adnkronos/Labitalia lo ha chiesto a Pier Mariadocente. "Oltre a segnarci personalmente e a rendere la fase dell'adolescenza dei nostri ragazzi un unicum che non dovremo dimenticare nel loro percorso di maturazione e crescita, questi due anni ci hanno lasciato tante conseguenze, ma anche tante opportunità", spiega l'esperto. "A fianco ad un senso di malessere diffuso, alla paura del vicino e alle tante insicurezze sulle nostre fragilità, ...

Pubblicità

StraNotizie : Minuzzo (24ORE Business School), 'il solo stipendio non basta più, oggi i candidati scelgono azienda'… - LocalPage3 : Minuzzo (24ORE Business School), 'il solo stipendio non basta più, oggi i candidati scelgono azienda'… -

Adnkronos

Secondo l’INAPP il 34,5% dei lavoratori italiani opterebbe per un trasferimento in un piccolo centro e il 41,5% si sposterebbe in un luogo isolato a contatto con la natura.Gli anni della pandemia hanno segnato la vita di molti italiani, che si sono ritrovati inevitabilmente chiusi tra quattro pareti. Secondo i dati dell’Istituto nazionale delle politiche pubbliche quasi ...