Mina | che fine ha fatto la cantante? Eccola oggi

Pubblicità

RaiCultura : Nella giornata dedicata al ricordo di #RaffaellaCarrà, scomparsa il #5luglio 2021, riguardiamo un estratto da 'Mill… - FrankCavern : - ninasprock : @GioiaStefani Le dichiarazioni sono degli esordi, prima che la discografia la incasellasse nel pop, senza possibili… - AndreaPapini48 : @GuidoCrosetto @Sofiajeanne @mariolavia @vitalbaa Se si afferma l’idea che stare all’opposizione è più “conveniente… - taecherous : quasi un successo ! l’unico poster che non ho pullato è stato quello con il messaggio di mina NATURALMENTE. le pola… -

Fortementein.com

... "Settembre"). Secondo progetto in cantiere è una commedia - favola sociale "Rosanero" diretta da Andrea Porporati con protagonista Salvatore Esposito ("Gomorra. La serie"), filmprende le ...... reinterpretando un grande classico reso celebre da una giovanissimanel 1959 - 'Nessuno' - in una chiave nuova e spumeggianterappresentasse la grande voglia di leggerezza e di energia... Il doloroso addio di Mina, arriva la triste verità su una delle più grandi perdite della musica Nuovo singolo per Jasmine Carrisi e papà Al Bano con Clementino: è 'Nessuno mai', dal 15 luglio su tutte le piattaforme e in radio, prodotto da AC Production di Al Bano Carrisi con arrangiamenti del m ...Lo scrittore Maurizio De Giovanni, papà di Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi, è stato colpito da infarto ma starebbe già bene ...