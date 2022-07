Milan, secondo ‘no’ del Bruges per De Ketelaere: i dettagli della terza offerta (Di giovedì 14 luglio 2022) A piccoli passi verso un grande obiettivo. Il Milan si sta avvicinando sempre di più a Charles De Ketelaere, talento belga classe 2001... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) A piccoli passi verso un grande obiettivo. Ilsi sta avvicinando sempre di più a Charles De, talento belga classe 2001...

Pubblicità

Gazzetta_it : La bici, gli incendi, il biliardo e il secondo padre salvatore: 'Così #Ziyech è diventato grande' #Milan - manu67915486 : @SimoneFalc01 secondo me più vicino alla porta sta, meglio è. Nel milan come nel napoli eventualmente lo vedrei come sottopunta - Yuro_23 : RT @cmdotcom: #Milan , secondo ‘no’ del Bruges per #DeKetelaere : i dettagli della terza offerta - cmdotcom : #Milan , secondo ‘no’ del Bruges per #DeKetelaere : i dettagli della terza offerta - infoitsport : Milan, secondo 'no' del Bruges per De Ketelaere: i dettagli della terza offerta -