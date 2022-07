Milan | Scaroni lancia il mercato rossonero | “in arrivo cose importanti…”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ildovrà difendere il ruolo di Campione d’Italia, l’intenzione del clubè quella di confermare il risultato della scorsa stagione. Il calciodei rossoneri non è ancora decollato, in attacco è arrivato Origi che rappresenta una sicurezza. La squadra ha bisogno di altri innesti: almeno un difensore, un centrocampista e un attaccante. Le ultime indicazioni sono arrivate dal presidente Paolo, ai microfoni ditv. “Ho trovato grande entusiasmo qui aello. Pioli è sempre ‘on fire’, i giocatori stanno arrivando dalle ferie. Per venerdì saranno tutti qua e ripartiamo a bomba per la nuova stagione. Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti i loro progetti e le loro strategie sule sono sicuro che arriveranno delle ...

Se a dirlo è Paolo, è normale che il tifoso rossonero drizzi le antenne ancora di più, desideroso com'è di vedere unulteriormente rinforzato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Ottimismo per la nuova stagione appena iniziata e obiettivi chiari e più ambiziosi - soprattutto in Champions - per questa nuova annata. Il presidente delPaoloha parlato a MilanTv a margine dell'amichevole giocata a Milanello contro il Lemine Almenno. E con una frase a proposito del mercato, ha fatto drizzare le antenne a tutti i tifosi ...Il Milan dovrà difendere il ruolo di Campioni d’Italia, il club rossonero dovrà provare a oconfermare il risultato della scorsa stagione. Il calciomercato dei rossoneri non è ancora decollato, in atta ...Il presidente ha parlato a MilanTv e accende la fantasia dei tifosi: "Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti le loro strategie. Sono sicuro che arriveranno delle cose importanti nei prossimi ...