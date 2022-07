Milan, rinnovo Leao: pronto un ingaggio da 6 milioni (Di giovedì 14 luglio 2022) In casa Milan non ci sarebbe nessuna intenzione di cedere Rafael Leao, anzi l'attaccante è uno dei principali perni su cui poggerà la squadra rossonera del futuro. Per convincerlo a firmare il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 14 luglio 2022) In casanon ci sarebbe nessuna intenzione di cedere Rafael, anzi l'attaccante è uno dei principali perni su cui poggerà la squadra rossonera del futuro. Per convincerlo a firmare il...

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, è rientrato #Leao: il rinnovo è un rebus, Chelsea in agguato - Gazzetta_it : Leao, voglia di Milan: 6 milioni per la firma sul rinnovo - capuanogio : Il #Chelsea vuole prendere subito #Leao e il #Milan ora si affretta a discutere il rinnovo del contratto in scadenz… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Milan: ecco l'offerta per il rinnovo di Leao - infoitsport : Milan, ottimismo sul rinnovo di Leao: il portoghese vuole restare -