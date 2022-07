Milan | Pioli | “Ambire ad una foto sulla parete di Milanello è stimolante”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Stefano, allenatore del, ha parlato durante un evento alla House of Bmw per celebrare gli scudetti di Olimpiao e

Commenta per primo Stefanosi gode lo scudetto. L'allenatore delha dichiarato durante un evento alla House of Bmw: 'A Milanello si vedono foto di tante leggende, è stimolante poter ambire ad arrivare su quella ...Vedere la propria immagine sui muri del centro sportivo rossonero è l'auspicio di Stefano, intervenuto durante un evento alla House of Bmw per celebrare gli scudetti di Olimpia e. "Il ...È lotta di fuoco tra il Milan targato Stefano Pioli e la Roma dello Special One, Jose Mourinho, per un importante obiettivo di calciomercato ...(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "A Milanello si vedono foto di tante leggende, è stimolante poter ambire ad arrivare su quella parete". Vedere la propria immagine sui muri del ...