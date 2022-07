Milan, Nasti in prestito al Cosenza: i calabresi chiedono anche Stanga (Di giovedì 14 luglio 2022) Marco Nasti si trasferisce in prestito al Cosenza: la squadra calabrese ha chiesto al Milan anche il terzino Luca Stanga Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 luglio 2022) Marcosi trasferisce inal: la squadra calabrese ha chiesto alil terzino Luca

