Milan | Kalulu verso il rinnovo

AntoVitiello : Alessandro #Florenzi è tornato oggi a #Milanello, Pierino #Kalulu già nella giornata di ieri si è allenato nonostan… - stillers1971 : @BiffiLuca @Damiano__89 Il milan ha vinto perché è stata la squadra più regolare. Infatti han vinto pure con kalulu e tomori - BiffiLuca : @stillers1971 @Damiano__89 Il Milan ha vinto lo scudetto a parte Sassuolo sempre con un gol di scarto nelle ultime… - angianna78 : @Dario_Paparo @manu67915486 Dovevi sostituire Donnarumma però, con tutto il rispetto per Ospina. E perdi di vista i… - The__Musti : Praticamente il Milan ha i due difensori centrali più forti della A: Tomori e Kalulu -

Basti pensare a calciatori come Maignan,o Giroud , tutti decisivi per la conquista dell'ultimo Scudetto rossonero. Mentre uno dei pochi finora volti nuovi delè Yacine Adli , altro ...Con il rientro di Simon Kjaer , e la presenza indiscussa di Fikayo Tomori e Pierre, alserve un ulteriore baluardo per disporre di un reparto di difesa forte e pronto per le grandi ... Il Milan si gode Kalulu-Tomori: la concorrenza perde i pezzi Contatti positivi e fumata bianca sempre più vicina. Il Milan e Kalulu sono sempre più vicini a rinnovare il contratto con un deciso adeguamento dell’ingaggio.Nel consueto appuntamento pomeridiano sul nostro canale Twitch, la redazione di MilanNews.it ha avuto la possibilità di intervistare Xavier Jacobelli, noto giornalista ed ex direttore ...