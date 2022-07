Pubblicità

Milanista_Serio : RT @toninocolasante: Buongiorno a tutti voi Campioni D'Italia ??????????1??9??, ho sempre sostenuto che con Adli il Milan ha fatto un ottimo a… - TOSADORIDANIELA : RT @toninocolasante: Buongiorno a tutti voi Campioni D'Italia ??????????1??9??, ho sempre sostenuto che con Adli il Milan ha fatto un ottimo a… - toninocolasante : Buongiorno a tutti voi Campioni D'Italia ??????????1??9??, ho sempre sostenuto che con Adli il Milan ha fatto un ottim… - elliott_il : Adesso pure inventiamo la storia. Tutti allineati dicevano che i rinnovi erano fatti, iniziano a uscire discorsi su… - Milannews24_com : Iniziano i preparativi per il rinnovo di #Ibrahimovic -

La Gazzetta dello Sport

Se a dirlo è Paolo Scaroni, è normale che il tifoso rossonero drizzi le antenne ancora di più, desideroso com'è di vedere unulteriormente rinforzato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ......campionati (la serie A parte tra un mese esatto) e tutte le big d'Europaa stringere i tempi sul mercato. Sembra scatenato il Chelsea che dopo Koulibaly vuole prendere subito Leao . Il... Milan, iniziano i giorni caldi. De Ketelaere, il mediano, il centrale: tutti gli obiettivi Il presidente ha parlato a MilanTv e accende la fantasia dei tifosi: "Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti le loro strategie. Sono sicuro che arriveranno delle cose importanti nei prossimi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...