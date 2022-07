Milan Ibrahimovic | lo svedese sta continuando la riabilitazione | settimana prossima l’annuncio del rinnovo

(Di giovedì 14 luglio 2022)staad allenarsi a Desenzano per ritrovare la condizione,previstodelcon ilstaad allenarsi a Desenzano per ritrovare la condizione,previstodelcon il. Loha trovato l’accordo per un’altra stagione con i rossoneri che dunque potranno ratificare con la firma quanto concordato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Commenta per primo Zlatanversione turista, con frecciatina all'Inter. L'attaccante delieri è stato avvistato a Desenzano, sul lago di Garda, dove si sta allenando con il fisioterapista di fiducia. Il ...Gioca ora Firma imminente Il ritorno in campo diè programmato per il 2023, per non ... Al momento formalmente senza squadra, Ibra sta comunque per firmare un nuovo contratto col, a ...Zlatan Ibrahimovic versione turista, con frecciatina all'Inter. L'attaccante del Milan ieri è stato avvistato a Desenzano, sul lago di Garda, dove si sta allenando con il fisioterapista di fiducia. Il ...Ibra in versione turista avvistato sulle rive del lago di Garda. Ieri l'attaccante del Milan ha postato sul suo profilo Instagram una storia che lo ritrae seduto al bar «Cibo sano» di Desenzano con da ...