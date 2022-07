Milan, Gazzetta: Leao che rinnovo, ecco le cifre del nuovo contratto” (Di giovedì 14 luglio 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta il quotidiano in questione la Gazzetta, pare davvero vicino il grande rinnovo di Leao per il Milan. La squadra rossonera si tutela blindando con una grande cifra il suo grande gioiello che se dovesse lasciare Milano, non lascerebbe le casse vuote in casa Milan. “Asticella Così mentre il rapporto tra Rafa e i rossoneri si consolida, è altrettanto evidente come in questi mesi l’asticella si sia alzata. Era marzo quando Maldini e Massara avevano confezionato una proposta di prolungamento sino al 2026 da 4,5 milioni di euro a stagione. Uno sforzo rilevante rispetto al budget complessivo, ma quel progetto era legato anche al sì del portoghese per la «sanatoria» con lo Sporting Lisbona. Con quell’intesa, infatti, l’attaccante ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022)- Come riporta il quotidiano in questione la, pare davvero vicino il grandediper il. La squadra rossonera si tutela blindando con una grande cifra il suo grande gioiello che se dovesse lasciareo, non lascerebbe le casse vuote in casa. “Asticella Così mentre il rapporto tra Rafa e i rossoneri si consolida, è altrettanto evidente come in questi mesi l’asticella si sia alzata. Era marzo quando Maldini e Massara avevano confezionato una proposta di prolungamento sino al 2026 da 4,5 milioni di euro a stagione. Uno sforzo rilevante rispetto al budget complessivo, ma quel progetto era legato anche al sì del portoghese per la «sanatoria» con lo Sporting Lisbona. Con quell’intesa, infatti, l’attaccante ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, è rientrato #Leao: il rinnovo è un rebus, Chelsea in agguato - Gazzetta_it : La bici, gli incendi, il biliardo e il secondo padre salvatore: 'Così #Ziyech è diventato grande' #Milan - Gazzetta_it : Leao, voglia di Milan: 6 milioni per la firma sul rinnovo - Den96109848 : RT @Gazzetta_it: Leao, voglia di Milan: 6 milioni per la firma sul rinnovo - yointazz : RT @carlolaudisa: Il #Milan alza la posta per #Leao. Pronto un contratto da 6 milioni netti per fronteggiare la corte del #Chelsea.… -