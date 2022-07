Meteo: nuova ondata di caldo africano in arrivo, week end rovente da Nord a Sud Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) Nei prossimi giorni l'anticiclone africano attualmente disteso tra Penisola Iberica e Francia - spiegano i Meteorologi di 3B Meteo - tornerà ad espandersi verso l'Italia e con esso anche la canicola... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 luglio 2022) Nei prossimi giorni l'anticicloneattualmente disteso tra Penisola Iberica e Francia - spiegano irologi di 3B- tornerà ad espandersi verso l'e con esso anche la canicola...

