Meteo Italia, il pesante ribaltone. Addio caldo, ora arrivano le piogge. Quando e dove: le previsioni (Di giovedì 14 luglio 2022) Meteo Italia, Addio caldo e piogge in arrivo. Questo il clamoroso ribaltone, che si sta per verificare in Italia. A svelare tutto, come riportato dal sito Liberoquotidiano, è il Meteorologo Mario Giuliacci. E si sanno anche le zone che verranno interessate maggiormente da questi eventi inattesi. Un'estate dunque contraddistinta da fortissime ondate di calore, provenienti dall'Africa, ma anche da momenti di instabilità con forti temporali che raggiungono la nostra Penisola causando anche danni seri. Mentre alcuni giorni fa sempre parlando di Meteo, era stato riferito che dal 13 luglio l'anticiclone ...

